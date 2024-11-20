التحالف الوطني ينظم قافلة طبية مجانية في قرية الغوابين بدمياط

انطلقت القافلة الطبية في قرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، اليوم، ضمن جهود جمعية رعاية مرضي الكبد المصري بالدقهلية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

التحالف الوطني ينظم قافلة طبية في دمياط

تهدف قافلة التحالف إلى تقديم خدمات طبية مجانية لأهالي المنطقة، وتشمل التحاليل والأشعات اللازمة إضافة إلى توفير العلاج، حيث يأتي النشاط في إطار حرص المؤسسة على تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

بدأت فعاليات القافلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر طوال اليوم لتلبية احتياجات الأهالي.

كما نظمت جمعية الأورمان عددًا من الأنشطة التنموية والصحية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز التنمية وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية أطلقت الجمعية قوافل طبية مجانية استهدفت توفير الرعاية الصحية في عدة قرى.

ففي محافظة الشرقية، شملت القوافل قرى «حي مبارك وسنجها والمؤانسة في مركز كفر صقر، وطهرة حميدة وأبو الأخضر والشبانات في مركز الزقازيق، وأبو متنا وفرحان وبهنباي في مركز ديرب نجم»، حيث استفاد من هذه القوافل 270 مريضًا، وفي محافظة المنيا، استهدفت القوافل قرية سسيكوه وعزبة أبو زيد بمركز درمواس، وبلغ عدد المستفيدين 300 مريض.