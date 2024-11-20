الولايات المتحدة تسحب جزرا عضويا من الأسواق.. «تسبب في انتشار بكتيريا قاتلة»

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عن سحب منتجات الجزر العضوي إثر تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية O121، التي أدت إلى إصابة 39 شخصًا في 18 ولاية، ودخول 15 حالة إلى المستشفى، وحالة وفاة واحدة في كاليفورنيا.

تشمل الولايات المتضررة أركنساس وكاليفورنيا وكولورادو وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ومونتانا وكارولينا الشمالية ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو وأوريغون وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وتكساس وفيرمونت وواشنطن ووايومنغ.

الجزر العضوي الكامل والصغير لن يكون متاحًا في المتاجر

في بيان سابق، أوضحت إدارة الغذاء والدواء أن الجزر العضوي الكامل والصغير لن يكون متاحًا في المتاجر، ولكن قد يبقى في ثلاجات المستهلكين. وقد تم ربط هذه المنتجات بتفشي البكتيريا، التي تعتبر شديدة الخطورة خاصة للأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض أن العدد الحقيقي للمتضررين قد يكون أعلى، نظرًا لأن ظهور الأعراض يستغرق عدة أيام، وقد تستغرق الأسابيع حتى يتم ربط الحالات بالمرض. كما أن العدوى الخفيفة ربما لا يتم الإبلاغ عنها.

تُعرف البكتيريا المرتبطة بالتفشي باسم E. coli O121:H19، والتي تطلق سمومًا تؤدي إلى تلف بطانة الأمعاء، مسببة أعراضا مثل الإسهال الدموي وتقلصات المعدة والحمى والغثيان. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي العدوى إلى متلازمة انحلال الدم اليوريمية (HUS) التي قد تؤدي إلى فشل كلوي.

حالة وفاة في كاليفورنيا

على الرغم من عدم تسجيل حالات إصابة بمتلازمة HUS في التفشي الحالي، إلا أن حالة الوفاة في كاليفورنيا توضح أن بكتيريا الإشريكية القولونية يمكن أن تكون قاتلة حتى دون الإصابة بهذه المتلازمة.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض أن إدارة الغذاء والدواء تعمل مع الشركة المنتجة لهذا النوع من الجزر (العضوي) لتحديد مصدر التلوث والتحقق من تأثر منتجات أخرى.

في سياق ذلك، يُنصح المستهلكون بالتخلص من المنتجات المعنية، وغسل أي أسطح قد تكون لامست الجزر المسحوب باستخدام الماء الساخن والصابون. كما يُوصى بالتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية أو المستشفى عند ظهور أعراض شديدة مثل الحمى أو الإسهال الدموي.