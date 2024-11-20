سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-11-2024 أمام الجنيه في البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث جديد في سعر الدولار اليوم 20-11-2024 أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلي، ليسجل متوسطا 49.688 جنيه للشراء و49.787 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار الآن في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية في فترة التعاملات المسائية، على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري بالتعاملات المسائية، 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

يتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، عند 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع في الفترة المسائية.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، لـ 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

ويتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، عند 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم في البنوك

بلغ أعلى سعر شراء للدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك، 49.71 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

أقل سعر شراء للدولار اليوم في البنوك

أما أقل سعر شراء للدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك، 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع ببنك أبو ظبي التجاري.