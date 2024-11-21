في 3 خطوات.. قدم طلب لخدمة عملاء شركات الغاز الطبيعي

تقدم شركات الغاز الطبيعي العديد من الخدمات للمواطنين، عبر مواقعها الإلكترونية، وهو ما يأتي في إطار اتجاه وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي وزيادة الخدمات المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية للتسهيل على المواطنين.

وأوضحت شركة تاون جاس العاملة في مجال توصيل وتركيب وصيانة الغاز الطبيعي للمنازل والشركات والمناطق بشكل عام، أنه يمكن التقدم بطلب يخص الغاز الطبيعي، ويمكن التقديم على العديد من الخدمات التي تخص الغاز الطبيعي عبر الموقع الإلكتروني من خلال 3 خطوات فقط.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن أن يقوم المستخدم بفتح موقع الشركة واختيار وتحديد نوع الخدمة التي يرغب فيها سواء كانت تصليح أو تعديل أو تغير أو معاينة للغاز الطبيعي على حسب رغبته، وكتابة البيانات الخاصة به وهي:

- الاسم بالكامل.

- رقم المحمول.

- العنوان.

- أرقام «العقار، الدور، الشقة».

- نوع العقار.

- الميعاد المناسب للمعاينة.

ولفتت إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في تأكيد الطلب، من خلال كتابة كود التأكيد المرسل على المحمول الذي تم إدخاله بالطلب.

أما الخطوة الثالثة فهي استلام رقم الطلب لمتابعته، فبعد إجراء جميع الخطوات السابقة يتم استلام رسالة موضح بها رقم الطلب الخاص بكم و تاريخ إجراء المعاينة.