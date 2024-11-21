تفسير حلم الإصابة بمرض في المنام.. متى يحمل الخير لصاحبه؟

رؤية الإنسان للإصابة بالمرض في المنام سواء كان لشخصه أو لأحد من المحيطين به، أمر قد يسبب الشعور بالقلق والذعر لصاحبه لما يحمله المرض من أمور سيئة للبشر عند الإصابة به على أرض الواقع، لكن عند رؤيته في الحلم قد يحمل دلالات مختلفة بحسب ابن سيرين.

تفسير رؤية الإصابة بالمرض في المنام

المرض في المنام هو نفاق وذلك لقوله تعالى في كتابه العزيز: «في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضًا»، ومن رأى أنه مريض نقص دينه وصح جسمه، بحسب موسوعة «تفسير الأحلام» لابن سيرين.

أما من رأى زوجته مريضة فقد نقص دينها وصح جسمها، والمريض إذا رأى أنه راكب بعيرًا أو ثورًا خشي عليه الموت، والطفل المريض إذا شفي من مرضه في المنام فإنه يموت.

علامة خير

وعلى عكس ما هو متوقع، فمن رأى أنه مريضًا في المنام قهر أعداءه، ونال مالاً عظيمًا، وطال عمره ونال سرورًا، ومن كان في شدة ورأى أنه مريض فإنه ينجو منها.

دلالات المرض في المنام

إن رأى رجلاً مجهولاً أنه مريض فإن المرض يعود على صاحب الرؤيا، والمرض في المنام يدل على إنفاق مال وتوبة ودعاء وتضرع، والمرض عشق والعشق أيضًا مرض، وقيل من رأى أنه مريض رُزق صحة، ومن رأى أن ابنيه قد مرضًا رمدت عيناه.

من رأي أن أباه مرض عرض له صداع، لأن الرأس بدل الأب، ومن رأى أنه مريض فإنه كثير الأباطيل والفساد، وقيل من رأى أنه مريض قد طال مرضه وتساقطت ذنوبه فإنه يموت، وقيل المرض هم يصيبه على قدر مرضه.

دلالات أخرى للمرض

وتأتي دلالات أخرى للمرض فإن مرض العلماء إشارة لضعف في الدين، ومرض المؤدب تشتيت صبيانه وتفرقهم عنه، ومرض الطفل دليل على الهم والنكد لوالديه، ومرض ما يتمنى موته فرج.