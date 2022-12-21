‎‎مرض الطفل الشمعي.. تعرف على أشهر 5 حالات في مصر

‎مرض الطفل الشمعي حالة مرضية نادرة تنتج من خلل وراثي أو جيني خاصة عند زواج الأقارب، وفقا لحديث الدكتور عمرو فرغل، استشاري الأطفال، لـ«الوطن» موضحا أن حالة طفلة الغربية التي ولدت داخل مستشفى المحلة تعاني من التشمع أو حالة مرض الطفل الشمعي أو الطفل الكولوديون أو طفل الخريطة، فجميعها مسميات لحالة تقرن الجلد أو تسمك الجلد، حالة نادرة حيث ‘ن تلك الطفرة الجينية تصيب أقل من 1 في المليون.

ويصاحب تلك الطفرة الجينية سقوط طبقات من الجلد فيما يشبه القشور لذا يطلق عليها تسمك الأطفال، ما يسبب آلاما وجفافا للطفل.

مرض الطفل الشمعي في مصر

طفل الشمع ظهرت له عدة حالات تنشر «الوطن» أبرز 5 حالات منها قبل طفلة الشمع بالمحلة منها..

-تعد الطفلة «علياء» أشهر طفل شمع فى مصر حيث ولدت لأبوين ببينهما درجة قرابة بمستشفى الفيوم العام وفوجئ الطاقم الطبي بأنها تعانى من مرض الطفل الشمعي، ليطلق والدها حمدي سعد، العامل استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعلاج طفلته، ما لاقى تجاوبا بين رواد التواصل الاجتماعي وأطلق عليها طفلة الشمع، حتى تكفل الدكتور هانى الناظر بعلاجها.

علاج مرض الطفل الشمعي

وبالقاهرة ولد الطفل مالك بحالة مرض طفل الشمع والتى بدأت تزداد حتى وصل 20 يوما لتغطى جسده مما دعى والده محمد يوسف الذى أوضح أنه وزوجته ابني عمومة، إلى علاج الطفل بمستشفى أبو الريش للأطفال حيث أودعه بها عقب ولادته بـ20 يوما.

الطفل الشمعى بالفيوم

-كما استقبلت مستشفى الفيوم العام حالة ولادة لسيدة عشرينية مرض الطفل شمعي بالفيوم فى ولادة طبيعية، واستمر تكوين الطبقة الخارجية حول جسد الطفل 14 يوما حتى بدأت بالتساقط.

أعراض مرض طفل الشمع

- وطفل الشمع بمحافظة البحيرة ولد لأبوين نجلى عمومة تبلغ والدته من العمر 21 عاما وله شقيقة تكبره لا تعانى من أى أمراض وراثية، ولد بمستشفى دمنهور التعليمى ولد بموعده الطبيعى بوزن 3 كيلو جرامات.

وصف الدكتور رضوان عبد الصمد النشار، استشارى أمراض النسا والتوليد بالمستشفى، الطفل بأنه كان أملس ومطاطيا، حيث وجد صعوبة باستخراجه من رحم الأم حتى فوجئ عند خروجه للحياة بأنه طفل الشمع .

مرض السماك عند الرضع

-ولدت طفلة بمرض السماك عند الأطفال بمستشفى شلاتين المركزى لأبوين نجلى عمومة وفقا للدكتور محمد نصار، الذي أجرى عملية الولادة ، وتعانى من قشور تغطى جسدها بالكامل منذ الحظة الأولى للولادة.