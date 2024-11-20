«القاهرة الإخبارية»: صواريخ باليستية تستهدف العاصمة الأوكرانية في هجوم واسع

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كييف، إن وزارة الخارجية الأوكرانية أصدرت بيانا منذ قليل، طالبت فيه السفراء والسفارات والمراكز الدبلوماسية، بأن يكونوا أكثر وعيا من هذه التهديدات الإعلامية التي بدأت من خلالها القوات الروسية نشرها على عموم البلاد.

وأضاف «مناف» خلال رسالة على الهواء، أن وزارة الخارجية الأوكرانية أكدت أن البلاد تعاني منذ 1000 يوم من استهداف بالصواريخ الباليستية والهجمات الروسية واسعة النطاق، وعلى جميع الدول الغربية التعاون مع أوكرانيا لوقف العدوان الروسي، كما وصفته وزارة الخارجية الأوكرانية.

تحذيرات الخارجية الأوكرانية

وأشار إلى أن الوزارة طالبتهم بأن يكونوا أكثر يقظة من ذي قبل، بشأن هذه التهديدات الإعلامية، كما ورد أيضا من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بيانا مطولا للمراسلين والصحفيين والسكان بأن يكونوا أكثر وعيا للأخبار المزيفة، وأن ما تقوم به روسيا هي حرب إعلامية واسعة النطاق على الداخل الأوكراني.

ولفت إلى أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قالت إن الجانب الروسي بدأ بنشر الذعر من خلال محاولة استخدامه لصواريخ بعيدة المدى وعابرة للقارات، وهذا لن يتم على أرض الواقع، وفي حال استخدام هذه الصواريخ، فإن كييف لديها ضمانات أمنية واسعة النطاق مع عدة دول غربية تنهي الأعمال الروسية.