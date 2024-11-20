قافلة توعوية شاملة بالإسكندرية ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»

نظم مجمع إعلام الجمرك التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع حي الجمرك برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم ، قافلة توعوية بعنوان «المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر الشريف، والدكتورة مريهان محمود مدير تنظيم الأسرة بمنطقة الجمرك الطبية.

ووفق بيان صادر عن مجمع إعلام الجمرك، افتتحت الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، القافلة التوعوية التي نظمها مركز إعلام الجمرك بالتعاون مع حي الجمرك، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية.

وأوضحت أن مبادرة «بداية» تستهدف مشاركة القطاع الرسمي مع الأهلي من أجل حياة أفضل لكل مواطن، ونعمل سويا من أجل توعية المواطنين باهمية المشاركة والاستفادة من المبادرات الرئاسية المتعددة وأهمها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».

توعية المرأة

وقالت الدكتورة مريهان محمود: إن الهدف من مبادرة بداية خدمة المواطن المصري في مختلف فئاتة العمرية، وتتضافر الجهود من كل الجهات والمؤسسات الحكومية، لتقديم كافة الخدمات التى يحتاجها الإنسان، وبالنسبة لدور الصحة تم دمج كافة المبادرات الرئاسية في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، على أن تبدأ العناية منذ الحمل من خلال توعية السيدة الحامل بكافة الأمور الصحية لصحة الجنين وكذلك أهمية الولادة الطبيعية وتهيئة نفسها للولادة الطبيعية ثم توعيتها بالرضاعة الطبيعة، وذلك حماية للطفل وحماية للأم من أمراض متعددة ويضمن حياة أفضل للطفل والأم.

الخدمات الصحية

فيما أشارت علا جابر مدير إدارة التنمية المحلية بحي الجمرك، إلى أن مبادرة بداية موجودة في كافة المؤسسات والهيئات لتقديم خدمات جدية لبناء الإنسان كلا فيما يخصه، ومن بين تلك المؤسسات مديرية التربية والتعليم لتنمية مهارات الطلاب وتطويرهم، وكذلك في نطاق الصحة هناك العديد من الخدمات التى تقدمها المنشآت الصحية وبالمجان وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي التي تواصل دعم المرأة في المشروعات الصغيرة، وكذلك المحليات تعمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات التى تستحق وبالمجان وهن المرأة المعيلة والأرامل وربات البيوت .

نعم الله على الإنسان

وأشار الدكتور إبراهيم الجمل، إلى أن مبادرة بداية تأتي لتعظم التعلم والتحضر ورفع وعي الإنسان في شتى الجوانب صحيا واجتماعيا وثقافيا، مؤكدًا أن القرآن الكريم يتضمن حلولا ودواء لكل أزمة ومرض يتعرض له الإنسان، لأنه المنهج الذي يجعل الإنسان يسود هذا الكون .

مخاطر الزواج المبكر

واستعرضت إيناس محمود مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالإسكندرية، جهود المجلس في دعم المرأة وتوعيتها بمخاطر الزواج المبكر، وبدأت النقاش مع الفتيات والسيدات والشباب المشاركة في الندوة بعرض استبيان يتضمن عدة أسئلة منها ما هو سن المناسب للزواج مؤكدة أن السن من 25 إلى 30 سنة هو أنسب سن للزواج، وأن أنسب عدد للإنجاب هو طفل أو طفلين من أجل رعايتهم وتربيتهم على أفضل ما يكون.