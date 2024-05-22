ورشة عمل عن «مبادئ السلامة والصحة المهنية» بمجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية

نظم مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية، ورشة عمل بعنوان «مبادئ السلامة والصحة المهنية» بالتعاون مع شركة إسكندرية للزيوت والصابون، برئاسة المهندس حامد عبد السلام حسانين.

جاء ذلك في إطار الحملة التوعوية التي دشَّنها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لقطاعات الدولة المختلفة وأطراف العمل والإنتاج وتحت شعار معا نحو بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة، وبحضور المهندس أسامة بولس مدير إدارة تفتيش السلامة والصحة المهنية غرب، والدكتورة مها مرسي مدير الثقافة الصحية بمنطقة غرب الطبية، وبمشاركة أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والقطاع الفنى والهندسة والتراخيص بالشركة.

رفع وعي المواطنين

افتتحت اللقاء أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية، مستعرضة دور قطاع الإعلام الداخلي فى رفع وعي المواطنين في شتى المجالات، موضحة أن حملة السلامة والصحة المهنية تأتي في إطار الاحتفال بعيد العمال، وتهدف إلى التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية من أجل دفع مسيرة التنمية.

أهداف الصحة المهنية

واستعرض المهندس أسامة بولس، مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها وأهدافها، قائلاً إن السلامة والصحة المهنية هى علم يهدف إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من المخاطر والحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابات للعامل أو وفاة وأيضاً أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة، مؤكدًا أن أهداف الصحة المهنية تنحصر فى ثلاثة أهداف أولها حماية العاملين من المخاطر الوارد حدوثها بجميع أنواعها وثانيًا حماية المنشأة وأخيرا حماية البيئة المحيطة .

أنواع المخاطر داخل بيئة العمل

وأوضح بولس، أنواع المخاطر الوارد حدوثها داخل بيئة العمل والتى تشكل خطورة على العامل، ومنها المخاطر الطبيعية مثل درجة الحرارة، حيث إن التعرض لدرجة حرارة عالية لفترة طويلة يتسبب فى فشل فى أعضاء جسم العامل ومن ثم إصابة العامل بعدة أمراض، وكذلك الضوضاء والبرودة، حيث إن الضوضاء تؤثر على السمع وأحيانا يصاب العامل بفقد حاسة السمع، وكما يؤثر ذلك على الجهاز العصبي.

فحص دوري للعمال

وقالت الدكتورة مها مرسي، إن الأمراض المهنية تراكمية، أي تحدث بعد فترة من الزمن بسبب طبيعة ومهام العامل، مؤكدة أن الأمراض المهنية تتعدد أسبابها وترتبط بسلوك العامل كنقص المهارة أو الخبرة أو التعامل الخاطئ مع بيئة العمل، ما يؤثر على العامل والعمل من فقدان الدخل وتحمل الأعباء المادية، مؤكدة أهمية إجراء فحص دوري للعمال وتدريبهم تدريبا سليما على طبيعة عملهم وإتقانهم لاستخدام المعدات واتخاذ كل إجراءات السلامة بها.

مقاومة المخاطر

وتابعت مرسى، أن أهم العوامل التي تساعد على الإصابة بالأمراض المهنية هي المخاطر البيولوجية والكيميائية، أيضاً هناك مخاطر طبيعية، كأشعة الشمس والضوضاء، وتحدثت عن أهمية رفع مناعة الجسم كى يستطيع مقاومة المخاطر والأمراض التي يتعرض لها العامل وتناول الأغذية التي ترفع المناعة كالتي تحتوي علي فيتامين سي ومضادات الأكسدة، كما يجب على الإنسان أخذ قسط كافٍ من الراحة كي يستطيع متابعة العمل بشكل آمن.