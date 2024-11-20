مدبولي: الرئيس السيسي جدد دعوته بشأن قدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتجميع الحبوب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قمة مجموعة العشرين شهدت الإعلان عن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، وذلك لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة هذه القضية العالمية باعتبارها على رأس أولويات التنمية المستدامة.

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد دعوته بأن مصر قادرة على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية، مضيفا: «هذا المركز يأتي للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، مشددًا على أن هذا يؤكد استعداد مصر الكامل بالتعاون مع الشركات الدولية لإنشاء هذا المركز.

وشدد على أن الرئيس السيسي تطرق خلال قمة العشرين للحديث عن قضية تزايد الفجوة الرقمية والمعرفية بين الدول، في ظل معاناة الدول النامية وعدم قدرتها على تدبير التمويل المناسب لكل المشروعات التي تحتاجها شعوبها، موضحًا أنه لا بد من ضرورة وجود تمويل ميسر للدول النامية لكي يكون لديها القدرة على إسراع الخطى في مجالات التنمية المستدامة والنمو المعرفي والتنمية الرقمية.