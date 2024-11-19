مدبولي: اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربعة بالضبعة اليوم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في بداية هذا العام كانت القيادة السياسية شاهدة على تحقيق «الصبة» الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال الفيديو كونفراس.

وأضاف مدبولي، في كلمته أمام الاحتفال السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية: «شرفت بالحضور من أرض موقع محطة الضبعة النووية، واليوم يكتمل تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة».

وتابع: «كل الشكر والتقدير لكل العاملين بهيئة المحطات النووية على عملهم الجاد والمتواصل من أجل تحقيق الحلم المصري بتحقيق محطة للطاقة النووية».