رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل نظيره العراقي لبحث تبادل الخبرات

استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، المستشار كريم خصباك رئيس مجلس الدولة العراقي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

الروابط التاريخية بين البلدين

وفي مُستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة بالمستشار رئيس مجلس الدولة العراقي، مُشيدًا بالعلاقات المصرية العراقية والروابط التاريخية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون القضائي المُشترك بين المجلسين في مُختلف المجالات القانونية والقضائية بصفة عامة، وبصفة خاصة في تبادل الخبرات القضائية عبر ورش العمل التي يُنظمها الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

التحول الرقمي وتطوير المنظومة

ومن جانبه أبدى رئيس مجلس الدولة العراقي سعادته باللقاء، مُشيدًا بالجهود الملموسة في مجلس الدولة المصري ومنها التحول الرقمي وتطوير المنظومة القضائية داخل جميع أقسامه، وأثر ذلك على سرعة وإنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الدولة المصري عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة العراقي على الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التواصل والتعاون بما يكفُل الخير للبلدين.