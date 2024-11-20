مدبولي: بدأنا في تبني استراتيجية توطين صناعة السيارات منذ عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بدأت في تبني استراتيجية صناعة السيارات منذ أكثر من عامين، بدءًا بقانون الحوافز الخاص بهذا الموضوع، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتقديم مجموعة كبيرة من الحوافز، وتوقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع مختلف الشركات من الشركات العالمية على مدار العامين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تهدف من هذه الاستراتيجية، جعل مصر مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات، ونهدف إلى توطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية، والدخول بقوة في التكنولوجيات الجديدة، وعلى الأخص السيارات الهجين أو الهايبرد والسيارات الكهربائية.