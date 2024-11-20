الموجة 24.. إزالة 32 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لازالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وآخر ما جرى إزالته، 32 تعديا، ليصل إجمالي ما جرى إزالته منذ انطلاق الموجة 24 حتى الآن 205 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة 9410 متر مربع «مبانٍ»، و94 حالة تعدٍ بمساحة 7 أفدنة و2 قيراط زراعة.

حملات إزالة تعديات الأراضي بالبحيرة

ووفق بيان صادر عن محافظة البحيرة، فقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة أمس الثلاثاء ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 24 عن إزالة التالي:

- 22 حالة تعدٍ على أراضي املاك دولة (مباني) على مساحة 621 متر مربع.

- 10 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 15 قيراطا

205 حالات تعدٍ

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن إجمالي ما جرى إزالته منذ انطلاق الموجة حتى الآن عدد 205 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة 9410 متر مربع (مباني) و 94 حالة تعدٍ بمساحة 7 أفدنة و 2 قيراط (زراعة)، مشددة على ضرورة تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.