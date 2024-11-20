مدبولي: نتحرك بقوة في مشروعي الربط الكهربائي مع أوروبا والسعودية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موضوع الربط الكهربائي مع اليونان لم يتوقف، بل مستمر وبقوة شديدة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى المشروع كأحد المشروعات ذات الأولوية للاتحاد كله، ورصد تمويلًا خاصًا له.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجري تنفيذ الدراسات الفنية التفصيلية، مشددًا: الدولة تشارك في أعباء تمويل الدراسات الفنية التمويلية، لأنها المستفيد الأكبر من المشروع.

وواصل: مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية يسير بقوة -أيضًا- وبالتالي نتحرك على حزمة من مشروعات الربط الإقليمي خاصة مع الدول الأوربية في الفترة المقبلة.