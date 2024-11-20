الجمهور يشيد بابنة أحمد السقا بعد استعراض موهبتها في التمثيل

نالت نادية أحمد السقا إشادات واسعة بعد استعراضها مشهد تمثيلي مع والدتها الإعلامية مها الصغير، في فيديو عبر تطبيق «تيك توك».

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وأثنوا على تمثيلها وشبهوها بوالدها أحمد السقا، وطالبوا مها الصغير بمشاركة ابنتها في فيديوهات كثيرة مع «السقا».

فيلم السرب

يذكر أن آخر أعمال السقا، فيلم السرب الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته نيللي كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، وآخرون، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

ومن ناحية أخرى يواصل السقا تصوير فيلم «أحمد أحمد» مع أحمد فهمي والمخرج أحمد نادر جلال.