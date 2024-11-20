رئيس الوزراء: أي شركة متعثرة تمتلك فرصة للعودة سنعمل على تشغيلها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل الشركات المتعثرة التي نرى فرصة لعودتها، سنعمل على تشغيلها مرة أخرى للعمل خلال الفترة المقبلة، وهذا الأسبوع عادت شركتي النصر للسيارات والنصر للمسبوكات للعمل مرة أخرى.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تواجه تحديات كثيرة وتحديات مالية، وهذه النوعية من شركات القطاع العام عليها مديونات مالية كثيرة.

وواصل «مدبولي»: بعض هذه الشركات نتيجة لتوقفها لسنوات، العمالة تحتاج إلى إعادة تدريب وتأهيل وتحديث للمعدات، ونتحرك في هذا الأمر كجزء من الثوابت الأساسية للحكومة وسنعمل عليه.