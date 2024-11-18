وزير الصناعة يعلن عودة تشغيل شركة النصر للمسبوكات بعد توقفها لمدة عامين

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعا مع العاملين بشركة النصر للمسبوكات، لحل مشكلات الشركة كافة، المستمرة منذ عامين، والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومي.

«الوزير» ينقل تحيات الرئيس إلى العاملين

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الاجتماع بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين كافة بالشركة، مشيرا إلى أن الرئيس اكد في رسالته لهم بأن مصر للمصريين تنتظر من عمال الشركة الكثير، وأن الدولة والحكومة المصرية تقف بكل قوة لإعادة تشغيل الشركة، وتقديم الدعم كافة لها، لتعود من جديد كصرح صناعي كبير يخدم الاقتصاد القومي.

وقال وزير الصناعة، إن لقائه اليوم مع العاملين، بحضور وزير العمل، ونائب محافظ الجيزة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهات المعنية كافة، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لإعادة تشغيل الشركة، واستعادة مكانتها العالية كأحد الصروح الصناعية الكبيرة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن، ومسبوكات الزهر المتنوعة، ومصنع الدرافيل، خاصة أن تاريخ الشركة وما حققته من إنجازات سابقة، وارتباط عدد من الصناعات الأخرى بها، يجعل من الأهمية بمكان إعادة تشغيلها بكل قوة، وبسواعد أبنائها من العمال والمهندسين، لكي تصبح في طليعة الشركات الناجحة بمصر.

الحكومة تضع يدها في يد العمال للنهوض بالشركة

وشدد على أن الحكومة تضع يدها في يد العمال، للنهوض بالشركة مع مجلس الإدارة والمساهمين كافة، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجهها، سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.

وأكد المهندس كامل الوزير، أنه سيجري من اليوم توفير الخامات والمواد الأولية اللازمة، لإعادة التشغيل المصنع، بدءًا من الغد، لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، الذي سيوفر العملة الصعبة التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير، بل وإقامة مصنع آخر مستقبلا.

ولفت «الوزير» إلى أن إعادة تشغيل الشركة من جديد، سيعود بالنفع على كل من الدولة والعمال الذين سيجري إثابتهم وإعطاء الحافز لهم مع زيادة الإنتاجية، مؤكدا أنه لم يجر التفريط في أي عامل بل سيجري دعمهم جميعا، مشيرا إلى أنه على كل عامل أن يؤدي المهام الموكلة إليه، وفقا للكارت الوظيفي المخصص لوظيفته، وضرورة الالتزام في العمل، وبمواعيد الحضور والانصراف.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وشدد على أنه سيجري تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وأن العاملين سيحصلون على أرباح في حالة تحقيق الشركة للأرباح، وأن الحافز لمن يستحق، كما أن مجلس الإدارة سيتكاتف مع العمال للعمل على مدار الساعة، لإعادة الشركة كسابق عهدها صرحا صناعيا كبيرا، والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة، وإثابة المجتهدين، مؤكدا أن الكل يقف وراء العاملين بالمصنع للانطلاق بقوة، وكما جرى إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات للعمل والإنتاج مع بداية هذا الأسبوع، ستنطلق شركة النصر للمسبوكات بكل قوة للإنتاج مرة أخرى.

واستمع الوزير إلى العاملين بالمصنع، الذين قدموا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بإعادة تشغيل الشركة، مؤكدين أن حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير العمل والمسؤولين بالجهات كافة اليوم، يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذا الشركة وعمالها.

جديرٌ بالذكر أن شركة النصر للمسبوكات، تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادي، والحديد الزهر المرن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلع عدد العاملين بمصنعيها في طناش والإسكندرية 1342 عاملا.