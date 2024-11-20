مدبولي لـ«الوطن»: هناك ربط كبير بين منظومة البحث العلمي في الجامعات والصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك ربط كبير جدا بين منظومة البحث العلمي في الجامعات والصناعة، ويوجد حاليا في عدد كبير من الجامعات ما يطلق عليه «حاضنات الأعمال» التي يخرج منها أفكار كثيرة من الشباب المصري، ويتم ترجمتها وتبنيها من المصانع والشركات الكبرى.

وأضاف «مدبولي» في رده على الزميلة أسماء زايد، مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة الوطن، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه في زيارة لإحدى الشركات الكبرى، تم عرض نماذج من شباب الجامعات الذين ابتكروا أفكارا وقدموا أبحاثا تم تبنيها من عدة شركات ودمُجت في عمليات الإنتاج التجاري، إلى جانب الأبحاث التي يجريها الكادر الأكاديمي، مؤكدًا أن الأفكار التي تكون دائمًا غير تقليدية ومنفتحة وخلاقة يكون ورائها الشباب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وجود شركات عالمية ترغب في تمويل أفكار الشباب المصري دعما لـ«ريادة الأعمال»، لافتًا إلى أنه تم تعيين مستشارا لرئيس الوزراء بريادة الأعمال، وهناك دفعة كبيرة جدًا لهذا المجال خلال الفترة المقبلة.