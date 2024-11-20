فلسطين في قلب أطفال مصر في يومهم العالمي.. «أعطونا الطفولة»

أكثر من 400 يوم من القتل وانتهاك حقوق الطفولة، أصبح مشهد الصغار في فلسطين بين أموات أو مقاومين، شاب شعرهم وتحمّلوا مسؤوليات أكبر من أعمارهم، وحُرموا من جميع حقوقهم، وفي عيد الطفولة الذي يحتفل به أطفال العالم بالألعاب، لم يُصِبهم اليأس بأن ينادوا بالسلام الذي ضرب به الاحتلال عرض الحائط.

ومع أن الأحداث السريعة جعلت مشهد أطفال فلسطين الذين يموتون كل يوم، مألوفاً لدى البعض، فإن الضمير الواعي في قلوب الأطفال المصريين يأبى أن تنطفئ شعلة الحرية به، ومع أن كلماتهم بسيطة لكنها عبّرت عما يشعرون به، وكيف هي نظرتهم تجاه الأبطال الصغار؟ وكانت محاولاتهم أكبر دليل على صدق دعمهم، حيث اختلفت بين رسم علم فلسطين وتنظيم الشعر والمشاركة في حملات الدعم، وبعضهم بدأ بالحديث عنها في إذاعته المدرسية.

مصادر كثيرة لتنمية وعي الأطفال وحثهم على التعبير عن القضية، بدأت من الأسر التي أوضحت لأعمارهم الصغيرة جزءاً بسيطاً من المعلومات عن القضية يستوعبونه بشكل أفضل، بجانب المدرسة التي تعلموا منها أنشطة فنية أو أدبية ساعدتهم على التعبير عن آرائهم، أو نشر الوعي والدعم بين أصدقائهم.