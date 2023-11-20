فى اليوم العالمي للطفولة.. مذيعة بقناة الناس: «أين حقوق أطفال غزة؟»

قالت الإعلامية سالي سالم، مذيعة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، إن العالم يحتفل باليوم العالمي للطفولة، والذى أقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة في يوم 20 نوفمبر سنة 1989، ليكون يوما عالميا للطفل والإعلان العالمى لحقوق الطفل.

حماية أطفال غزة

وأضافت مذيعة قناة الناس: «في هذا الإعلان، حثت الأمم المتحدة كل الدول على حماية أطفالها ورعايتهم، ومنحهم الحق في التعبير عن رأيهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وعدم السماح بالعمل في سن صغير، وكذلك أوصت بأحقية الأطفال في الحصول على الرعاية التعليمية والصحية والترفيهية، والأمان للأطفال في كل دول العالم».

ووجهت رسالة إلى العالم قائلة: «اليوم فرصة نوجه فيه رسالة للعالم كله ونسألهم: فين حقوق أطفال فلسطين الأبرياء؟، الأطفال اللي كل يوم بيصحوا على أصوات الانفجارات والتدمير والخراب، الأطفال اللي بيموتوا بالآلاف، الأطفال اللي فقدوا أهاليهم وأخواتهم، الأطفال الفلسطينين اللي مش عارفين مصيرهم إيه، في وسط الحرب الغاشمة اللي بتقوم بيها إسرائيل على الأبرياء».