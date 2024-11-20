مصرع سائق في حادث تصادم ببولاق الدكرور

لقى سائق مصرعه في حادث تصادم أعلى منطقة صفط اللبن بدائرة قسم بولاق الدكرور، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بمصرع سائق في حادث تصادم، على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي جامبو قيادة «صابر.أ»، 40 سنة، اصطدم من الخلف بسيارة ميكروباص، ما أدى إلى وفاة سائقها المدعو «رضا. ف»، 42 سنة، تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.