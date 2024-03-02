رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مصرع سائق في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:03 م | السبت 02 مارس 2024
حادث تصادم صورة إرشفية

حادث تصادم صورة إرشفية

لقى سائق مصرعه في حادث تصادم بطريق الفرافرة بدائرة القسم، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق الفرافره بدائرة القسم.

مصرع سائق في حادث تصادم

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين اصطدام سيارة نقل محملة بالبطاطس قيادة «مصطفى، أ» 27 سنة سائق، وبرفقته محمد سيد 19 سنة تباع أثناء قدومه من الفرافرة اصطدم بسيارة نقل بمقطورة تسير عكس الاتجاه مما أدى إلى اشتعال كابينه السيارة قيادة محمد فؤاد 47 سنة، متوفى متفحما، داخل الكبينة، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن

اقرأ المزيد:

إعلام أمريكي: تصريحات مسؤولي إسرائيل بشأن حادث دوار النابلسي في غزة غير متسقة

مسؤول أمريكي: حادث المساعدات يضغط على الأمريكيين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

بايدن: حادث دوار النابلسي سيعقد المفاوضات بشأن هدنة إنسانية

مستشفى أسوان الجامعي يقدم العلاج لـ12 مصابا سودانيا في حادث العلاقي

تحرك من «اتصالات النواب» بعد حادث «فتاة الشروق».. إجراءات جديدة لحماية الركاب
بقلم جيهان عبد العزيز