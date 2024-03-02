مصرع سائق في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات

لقى سائق مصرعه في حادث تصادم بطريق الفرافرة بدائرة القسم، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق الفرافره بدائرة القسم.

مصرع سائق في حادث تصادم

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين اصطدام سيارة نقل محملة بالبطاطس قيادة «مصطفى، أ» 27 سنة سائق، وبرفقته محمد سيد 19 سنة تباع أثناء قدومه من الفرافرة اصطدم بسيارة نقل بمقطورة تسير عكس الاتجاه مما أدى إلى اشتعال كابينه السيارة قيادة محمد فؤاد 47 سنة، متوفى متفحما، داخل الكبينة، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن