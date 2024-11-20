الأحد المقبل.. ضعف مياه الشرب عن 5 مناطق ببني سويف للصيانة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال تطهير بالخزان الأرضي والمرشحات بمحطة مياه معصرة نعسان الجديدة فرع أهناسيا، الأحد القادم، مما يترتب عليه ضعف مياه الشرب عن 5 قرى ومناطق بمركزي ناصر وأهناسيا.

مواعيد واماكن ضعف المياه في بني سويف الأحد

وحددت شركة المياه خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، أماكن ومواعيد ضعف المياه في بني سويف، حيث من المقرر إجراء أعمال تطهير بالخزان الأرضي والمرشحات بمحطة مياه معصرة نعسان الجديدة فرع أهناسيا وما يترتب عليه قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة أهناسيا وقرية المعصرة وقرية قاي، وقريتي الحمام ودنديل بمركز ناصر، وذلك يوم الأحد الموافق 2024/11/24 من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً نفس اليوم لمدة 12 ساعة.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترات ضعف المياه

وقدمت الشركة في محافظة بني سويف اعتذارها عن فترات ضعف المياه، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجات هم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية.