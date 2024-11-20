حزب الاتحاد: مواجهة الشائعات مسألة أمن قومي

أكد يوسف صقر، أمين مساعد الشباب بحزب الاتحاد، خطورة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية، بما يعمق من أزمة الثقة بين الشارع والحكومة، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بالتصدي لها من خلال سياسة الشفافية والوضوح التي يجب أن تنتهجها الحكومة.

تدشين مشروع الوعي

وقال «صقر»، في تصريحات صحفية اليوم، إن حزب الاتحاد إدراكًا منه بخطورة الشائعات على مستقبل الدولة المصرية واستقرارها ودورها في تكدير السلم العام، عمد إلى تدشين مشروع الوعي، ونظم في صدد هذا المشروع عدد كبير من الندوات بهدف الرد على الشائعات التي تتماس مع قضايا هامة في الشارع المصري، وخاطب الندوات المواطن بكل شفافية بما يضعه أمام الحقيقة دون تخوين أحد.

ولفت أمين مساعد الشباب بالاتحاد، إلى أهمية المبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «امسك مزيف»، في مواجهة الشائعات وأهمية التنبؤ بها، مشيرًا إلى دور الإعلام في أيضاح الحقيقة للمواطن واقتحام الأزمات التي تهم الشارع لكونها السبيل الأمثل لمواجهة الظاهرة.

تأثير الشائعات على الأمن القومي

وذكر أن الشائعات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، وتزداد خطورتها في ظل ما تشهده المنطقة من صراعاتـ ما قد يصل تأثيرها إلى الدولة المصرية وحدودها على محاورها الاستراتيجية كافة، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن تتزايد معه المواجهة لكل ما ينشر من معلومات مغلوطة عن مصر وأمنها القومي.