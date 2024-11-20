5 أبراج لا تفضل الظهور والشهرة.. «بالنسبة لهم كابوس»

الشهرة والظهور من الأشياء التي يسعى الكثير من الأشخاص إلى الحصول عليها وتحقيقها بطرق مختلفة، ولكن رغم ذلك إلا أن هناك بعض الفئات التي لا تفضل الشهرة والزحام وأيضا الضوضاء، فهم دائما يفضلون الابتعاد عن الأنظار، ولذلك قد يلجأ محبو الأبراج الفلكية إلى عالم الفلك لمعرفة الأبراج التي لا تفضل الشهرة.

أبراج فلكية لا تفضل الشهرة والضوضاء

هناك العديد من الأبراج الفلكية التي لا تفضل الشهرة والضوضاء والزحام ومن بينهم أصحاب برج العقرب، حيث إن مولود هذا البرج دائما يحرص على عدم الظهور حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو لا يفضل مشاركة أحداث يومه لأنه يحتفظ بأسراره لنفسه، نظرا لأنه لا يثق في الآخرين إلا شخصيات محدودة، كما أنه من الشخصيات الانطوائية.

أصحاب برج الحوت

وجاءت من ضمن الأبراج الفلكية التي لا تفضل الظهور والشهرة هم أصحاب برج الحوت، حيث إن مولود هذا البرج يظل في زاوية واحدة من الغرفة، كما لأنه دائما يفكر في عالم خاص به، وذلك لأنه يتمتع بقدرة عالية من الإبداع والأفكار الفنية التي تجعله لا يفضل الظهور أو الخروج مع الأخرين، وفقا لما ذكره موقع «timesofindia».

مواليد برج الثور

لم تقتصر الأبراج الفلكية التي لا تفضل الشهرة والزحام عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن هذه الأبراج هم أصحاب برج «الثور»، حيث يفضل هذا البرج التواجد بمفرده وعدم الخروج مع الآخرين، كما أنهم يبدأون في الاستمتاع بصحبتهم الخاصة، لدرجة أنهم قد يتحولون إلى انطوائيين، ولا يفضلون التجمعات والشهرة، ويعرف أيضا أصحاب هذا البرج بأنهم من أكثر الشخصيات العنيدة التي دائما تستمع إلى رأيها.

مواليد برج السرطان

أصحاب برج السرطان من ضمن الأبراج الفلكية التي لا تفضل الزحام والضوضاء، وذلك لأن أصحاب هذا البرج يعرفون بشخصيتهم الانطوائية، فهم دائما لا يفضلون التجمعات الإجتماعية، وأيضا لا يشاركون آراءهم على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تُعد كابوسا بالنسبة لهم.