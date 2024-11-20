28 حلقة للتسويق.. والندوات ساعدت في تحقيق وفرة محصول القطن بالشرقية

انتهى مزارعو الشرقية من جمع محصول القطن فى مراكز المحافظة وتم تسليم الأقطان إلى حلقات التجميع التى حددتها مديرية الزراعة.

وقال مجدى البقرى، أحد المزارعين بقرية شرارة التابعة لمركز الحسينية، إن معظم المزارعين فى مراكز شمال الشرقية يهتمون بزراعة القطن، خاصة أنه من المحاصيل التى تلائم التربة الزراعية فى هذه الأماكن، والقطن لا يحتاج إلى الكثير من المياه، ويمتص نسبة الملوحة من التربة، مشيراً إلى أنه زرع فداناً بالقطن هذا العام، وحرص العديد من المزارعين على زراعة القطن.

وأوضح أن مساحة القطن المنزرعة فى المركز بلغت أكثر من 600 فدان، وتم حصاد المساحة بالكامل، مضيفاً أن الندوات الزراعية التى عقدت للمزارعين فى نطاق المركز كانت مثمرة، وتم الرد على كافة أسئلة واستفسارات المزارعين ولتعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة، واستخدام المبيدات المناسبة للقضاء على الآفات والحشائش، والمحصول حقق إنتاجاً جيداً هذا العام.

وقال محمد إبراهيم، مزارع بمركز أولاد صقر، إن محصول القطن يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التى تحقق إنتاجية عالية وتدر دخلاً جيداً للفلاح ويعود بالنفع على الدولة لتعود مصر رائدة فى تصدير القطن مرة أخرى.

وأضاف: «مديرية الزراعة فتحت كل حلقات تجميع محصول القطن فى المحافظة لتسلمه من المزارعين تمهيداً لطرحه فى مزاد القطن الأول وتم إعداد 28 حلقة تسويقية استعداداً لتجميع المحصول فى جميع مراكز المحافظة الـ19».

وتابع: «تم هذا الموسم عمل عدة ندوات للمزارعين عن الجنى المحسن للقطن، وإصدار التوصيات للمزارعين أولاً بأول للحصول على أعلى إنتاجية من القطن»، مشيراً إلى أنه تمت زراعة صنف جيزة 94 فى غالبية مراكز المحافظة، وهو يتميز بمقاومة الأمراض وملاءمة الظروف الجوية، والنمو والنضج المبكر والإنتاجية المرتفعة، وتمت زراعة صنف جيزة 97 لأول مرة هذا العام فى 4 مراكز هى «بلبيس - ديرب نجم - منيا القمح - الزقازيق».