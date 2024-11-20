حسين فهمي وهنا شيحة أول حضور حفل «جولدن جلوب» بمصر

انطلق حفل جولدن جلوب، لأول مرة في مصر، قبل قليل داخل أحد الفنادق بمنطقة وسط البلد، حيث سيكرمون رموز الفن المصري.

حسين فهمي من حفل جولدن جلوب

ووصل منذ قليل على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب، الفنان حسين فهمي، والفنانة هنا شيحة.

وتكرم جولدن جلوب الفنان حسين فهمي، والفنانة يسرا، تقديرًا لإسهاماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية وتطوير صناعة الفن في الشرق الأوسط.

وتُمنح جائزة «عمر الشريف»، التي تحمل اسم أحد أعظم رموز السينما المصرية والعالمية، للأفراد الذين تركوا بصمة فنية واضحة وساهموا في تعزيز قيمة الإنتاج السينمائي المصري والعربي عالميًا.

جوائز جولدن جلوب

يذكر أن جوائز Golden Globes من أبرز الجوائز العالمية في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقها عام 1944. تجتذب هذه الفعالية السنوية نخبة المبدعين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، معترفًا بإنجازاتهم في صناعة الترفيه.

كما تسهم الجوائز في دعم المبادرات الخيرية، حيث خصصت على مدار 30 عامًا أكثر من 55 مليون دولار لمشاريع إنسانية، وترميم الأفلام، ودعم المجتمعات المحرومة للوصول إلى صناعة السينما.