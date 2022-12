مسلسل «بام وتومي» ضمن ترشيحات جوائز Golden Globes 2023

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الـ80 من حفل توزيع جوائز Golden Globes 2023، حيث إنه من المقرر أن ينطلق فى يوم 10 يناير العام المقبل 2023.

ترشيحات جوائز Golden Globes 2023

وتم الكشف عن القائمة الخاصة بترشيحات جوائز Golden Globes 2023 والتى تضمنت عددا كبيرا من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «بام وتومي» وجاءت جزء من القائمة كالتالي:

قائمة أفضل أداء لممثلة أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم تلفزيوني

GEORGE & TAMMY

INVENTING ANNA

PAM & TOMMY

GASLIT

THE DROPOUT

قائمة أفضل أداء لممثلة في دور داعم، مسلسل محدود، سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي مصنوع للتليفزيون

THE WHITE LOTUS

FLEISHMAN IS IN TROUBLE

UNDER THE BANNER OF HEAVEN

DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

أفضل أداء لممثل في جوائز Golden Globes 2023

كما شملت جوائز Golden Globes 2023، قائمة أفضل أداء لممثل في دور داعم، مسلسل محدود، سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي مصنوع للتليفزيون

THE PATIENT

BLACK BIRD

وضمت جوائز Golden Globes 2023، قائمة أفضل مخرج أفلام الحركة

Avatar: The Way of Water")

Everything Everywhere All at Once")

Elvis")

The Banshees of Inisherin”)

The Fabelmans")