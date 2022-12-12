مسلسل «بام وتومي» ضمن ترشيحات جوائز Golden Globes 2023
كتب:
بسمة شطا
10:36 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
بام وتومي ضمن جوائز Golden Globes 2023
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الـ80 من حفل توزيع جوائز Golden Globes 2023، حيث إنه من المقرر أن ينطلق فى يوم 10 يناير العام المقبل 2023.
ترشيحات جوائز Golden Globes 2023
وتم الكشف عن القائمة الخاصة بترشيحات جوائز Golden Globes 2023 والتى تضمنت عددا كبيرا من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «بام وتومي» وجاءت جزء من القائمة كالتالي:
قائمة أفضل أداء لممثلة أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم تلفزيوني
GEORGE & TAMMY
INVENTING ANNA
PAM & TOMMY
GASLIT
THE DROPOUT
قائمة أفضل أداء لممثلة في دور داعم، مسلسل محدود، سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي مصنوع للتليفزيون
THE WHITE LOTUS
FLEISHMAN IS IN TROUBLE
UNDER THE BANNER OF HEAVEN
DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
THE WHITE LOTUS
أفضل أداء لممثل في جوائز Golden Globes 2023
كما شملت جوائز Golden Globes 2023، قائمة أفضل أداء لممثل في دور داعم، مسلسل محدود، سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي مصنوع للتليفزيون
THE PATIENT
BLACK BIRD
DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
PAM & TOMMY
وضمت جوائز Golden Globes 2023، قائمة أفضل مخرج أفلام الحركة
Avatar: The Way of Water")
Everything Everywhere All at Once")
Elvis")
The Banshees of Inisherin”)
The Fabelmans")