قيادي في حماس: نتنياهو يعرقل أي تقدم في المفاوضات لأسباب سياسية

أكد قيادي في حركة حماس، أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لأسباب سياسية، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعرب القيادي في حركة حماس، عن جاهزية الحركة لجهود وقف إطلاق النار، قائلًا إن الأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال.

ولفت إلى أن هناك اتصالات جارية مع الدول والوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.