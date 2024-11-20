مراسل «القاهرة الإخبارية»: الفيتو الأمريكي يواصل إفشال مساعي وقف العدوان على غزة

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن حق الفيتو الأمريكي الذي أحبط قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم يكن مستغربًا، ولكنه يأتي في وقت دقيق للغاية ومختلف نوعًا ما، لا سيما أنه يأتي بعد سقوط عشرات الآلاف من الشهداء، وبعد أن أقر 14 عضوًا بما فيهم 4 من الدول الدائمة العضوية، بأن هناك ضرورة لوقف لإطلاق النار، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تأبى ذلك.

تبريرات واهية ومتكررة

وأضاف «نور الدين» خلال رسالة على الهواء، أن تبريرات المندوب الأمريكي في مجلس الأمن كانت واهية ومتكررة، لا سيما وأنه تحدث مجددًا عن أن القرار في حال تمريره سيجعل حماس تتصور بأنها فوق القانون، وسيجعلها تقوم بما قامت به في السابع من أكتوبر 2023، وتحدث بلغة فجة عن أن الولايات المتحدة خلف إسرائيل وستضمن لها حقها في إخراج المحتجزين والدفاع عن نفسها.

مندوب الجزائر يعلق على الفيتو الأمريكي

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الكلمات جاءت تباعًا من دول العالم، منها دولة مالطا التي عبرت عن أنها غير راضية عن الفيتو الأمريكي، حيث قالت إن الشعب الفلسطيني يعاني والوقت مناسب لوقف إطلاق النار، بينما تساءل عمار بن جامع المندوب الجزائري في مجلس الأمن، عن عدد الشهداء الذي تريد أن تراه الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف هذه الحرب.