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مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الفيتو الأمريكي تسبب في فشل وقف الحرب على غزة

كتب:

أحمد العانوسي
05:54 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
مجلس الأمن

مجلس الأمن

قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إن مئات الصحفيين والعاملين بمنظمات الإغاثة الإنسانية استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى المجلس أن يتحرك إزاء استشهاد وإصابة عشرات الآلاف في القطاع، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف مندوب الجزائر، أن العالم يتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني وآخرون لا يهتمون بذلك من الأساس، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يعيش الآن ظرفا حزينا للغاية، جراء إخفاق المجلس في إقرار مشروع قرار لوقف الحرب على غزة، بسبب الفيتو الأمريكي.

وأشارت القناة منذ قليل، إلى أن مجلس الأمن أخفق في تمرير مشروع قرار لإنهاء الحرب على قطاع غزة جراء الفيتو الأمريكي.

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بقلم أحمد العانوسي