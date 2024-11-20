لعملاء البنك الأهلي.. طريقة الاشتراك في خدمة الأهلي موبايل من البيت

كشف البنك الأهلي المصري عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» عن طريقة سهلة لكافة عملاء البنك الأهلي يستطيعون من خلالها الاشتراك في خدمة الأهلي نت والأهلي موبايل، دون عناء الذهاب إلى فروع البنك المختلفة.

وتستعرض «الوطن» طريقة الاشتراك في خدمة الأهلي نت والأهلي موبايل، وهي كالتالي:

خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي موبايل والأهلي نت

1 - قم بتنزيل التطبيق الخاص والرسمي للبنك الأهلي المصري من «جوجل بلاي» أو «بلاي ستور».

2 - فتح التطبيق لتظهر الصفحة الرئيسية، والضغط على «التسجيل في الخدمة».

3 - اختر بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المسجل في البنك، ثم يتم كتابة البيانات الخاصة بك.

4 - الضغط على «تأكيد» بعد الاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام.

5 - إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك والمسجل في البنك والذي يظهر في هذه الخطوة بصورة مشفرة على الشاشة أمامك، ثم الضغط على «تأكيد»، كما يمكن تعديل البريد الإلكتروني من خلال الضغط على «تحديث البريد الإلكتروني».

6 - قم بإدخال الرقم السري المتغير OPT والذي تم إرساله على البريد الإلكتروني المسجل في البنك، ثم الضغط على «تأكيد» بعد الاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام.

7 - إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل في البنك والذي يظهر بصورة مشفرة على الشاشة أمام، ثم يجب الضغط على «تأكيد».

8 - قم بإدخال الرقم السري المتغير OPT والذي تم إرساله على الهاتف المحمول المسجل بالبنك، ثم الضغط على «تأكيد».

9 - يجب عليك إنشاء كود المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وذلك حسب التعليمات الظاهرة أمامك على الشاشة، ثم الضغط على «تسجيل الاشتراك».

خدمة الأهلي نت

10 - في النهاية سوف تظهر رسالة تأكيد اشتراك في خدمة الأهلي نت / الأهلي موبايل الخاصة بك، ويمكن الدخول إلى الخدمة من خلال الضغط على «تسجيل الدخول».