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البنك الأهلي يحذر العملاء برسالة عاجلة.. توقف خدمتان في هذا التوقيت | عاجل

كتب:

منة العشماوي
09:42 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

أرسل البنك الأهلي المصري رسالة عاجلة إلى عملائه عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة، بشأن إيقاف مؤقت لخدمة «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل»، بسبب إجراء بعض التعديلات.

تفاصيل الرسالة العاجلة

وجاء نص الرسالة القصيرة كالتالي: «عميلنا العزيز، يرجي العلم بأنه سيتم إجراء تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت / الأهلي موبايل، لذلك لن تكون الخدمة متاحة مؤقتًا يوم الجمعة 23 فبراير 2024 من الساعة 1 صباحًا الى 6 صباحًا دون أن يؤثر ذلك على باقي خدماتنا المصرفية».

وفي السياق ذاته، تتيح خدمة الأهلي نت / الأهلي موبايل، العديد من الخدمات البنكية التي يمكن أن يستفيد منها مختلف العملاء وإنجازها من أي مكان، وتوفيراً للوقت دون الذهاب إلى فروع البنك الأهلي المصري المختلفة والوقوف في طوابير وانتظار الدور.

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بقلم منة العشماوي