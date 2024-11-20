القاهرة الإخبارية: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يشمل لجنة أمريكية لمراقبة الانتهاكات

قالت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، تشمل تشكيل لجنة خاصة تديرها الولايات المتحدة لمراقبة انتهاكات الاتفاقية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت الوسائل، أنه وفقا للاتفاق سيكون أمام إسرائيل 60 يوما، للانسحاب من جنوب لبنان، واتفاق التسوية يشمل مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البرية، وبحسب الاتفاق سينتشر الجيش اللبناني في جميع المعابر البرية والبحرية بعد وقف إطلاق النار.

وأضافت، أن هناك تفاؤل لدى المسؤولين الأمنيين بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار مع لبنان.