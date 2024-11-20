المبعوث الأمريكي آموس هوكستين: أنجزنا تقدما في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

تشهد الساحة اللبنانية مستجدات قد تشير إلى قرب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد وصول المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين إلى تل أبيب، ليعرض على الجانب الإسرائيلي آخر التعديلات اللبنانية على مسودة الاتفاق، مشيرًا إلى وجود «إنجاز إضافي» حدث في المفاوضات

آموس هوكيستن يرفض الإفصاح

وأعرب «هوكستين»، اليوم، الأربعاء، عن رفضه للإفصاح عن مستجدات أو تعديلات في مسودة الاتفاق ومفاوضات التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، مشيرًأ أنه سيذهب إلى تل أبيب للتباحث بناءً على ما ناقشه في لبنان، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

تقدم إضافي

وقال «هوكستين» في تصريحات بعد لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، من مقر رئاسة البرلمان في عين التينة: «أنجزنا تقدماً إضافياً وسأنتقل خلال ساعتين إلى إسرائيل في محاولة للوصول إلى خاتمة إذا تمكنّا من ذلك، ولن أُفصح عن المفاوضات علناً».

مسار التفاوض

وأجاب المبعوث الرئاسي الأمريكي عن سؤال النقاط العالقة والخطوات التالية، موضحًا: «لن أعلن عن مسار التفاوض علناً وما هي هذه النقاط، لقد كنت هنا وأنجزنا تقدماً، وكما قلت إذا أنجزنا هذا التقدم سوف أنتقل إلى إسرائيل استناداً إلى محادثاتي هنا، وسنرى ما سنقوم به»، وتابع: «هناك تقدم وهنالك رئيس جديد، وسنعمل مع الإدارة الجديدة وسنبحث هذه الأمور مع الرئاسة الجديدة، وسيكونون على علم بكل ما نقوم به، وكما قال الرئيس بايدن سيكون هنالك انتقال نظامي للسلطة، ولا أعتقد أن ذلك مشكلة».

لقاء في لبنان

وكان الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكيستن، قد وصل إلى لبنان، أمس الثلاثاء، واستهل لقاءاته في العاصمة اللبنانية بيروت، في عين التينة بلقاء بري، وقال بعد لقائه بري الثلاثاء، إنه عاد إلى المنطقة نظراً إلى وجود «فرصة حقيقية لوضع نهاية لذلك الصراع»، وذكر أنه أجرى محادثات «بنَّاءة جداً» مع بري، لتقليص الفجوات من أجل التوصل إلى الاتفاق.