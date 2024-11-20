«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في نهاريا بعد سقوط صاروخ على أحد المباني

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانا أفاد فيه برصد 25 صاروخًا أطلقت من جنوب لبنان إلى الجليل الأعلى والجليل الغربي، موضحًا أن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أوضح أنه تم اعتراض بعض هذه الصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مراسلتها للقناة: «كانت صافرات الإنذار قد دوت في عشرات المواقع بمحيط نهاريا خشية رشقة صاروخية، متابعة: «وسائل إعلام إسرائيلي أفادت برصد عدة اسقاطات في عرض البحر في عكا تحديدا، هنالك شظايا صاروخية أصابت مبنى في إحدى المناطق بعكا».

وأوضحت أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت وقوع صواريخ وليس فقط شظايا صواريخ الاعتراض التي تنطلق من منظومة القبة الحديدية، ما تسبب في إصابة بعض الصواريخ لأهدافها، وأوقع خسائر مادية.

مقتل 4 جنود إسرائيليين

وشددت مراسل القاهرة الإخبارية، على أنه لا توجد معلومات رسمية من جيش الاحتلال، لكن جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية تتناقل الأنباء حول مقتل 4 جنود إسرائيليين، لافتة إلى أنه في حال حدوث تفجير لمبنى أو استهداف ميناء أو تجمعات تابعة لجيش الاحتلال، غالبًا ما يتأخر الإعلان الرسمي، خصوصًا إذا كان المصابون من الجنود.

وواصلت: من المتوقع أن يتم إصدار بيانين منفصلين للحديث عن الكمين الذي تعرضت له فرقة «مجان» من وحدة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.