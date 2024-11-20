مقتل 5 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك بجنوب لبنان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء حادث أمني اليوم في جنوب لبنان إلى 5 أشخاص، في الوقت الذي أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد فيه أن عدد القتلى منذ 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 800 فرد بين مختلف الرتب في الجيش.

دوي صافرات الإنذار

بدورها أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إلى أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة تجنيد واسعة حيث يحتاج إلى 10 آلاف جندي فيما يرفض الذكور من اليهود المتشددين (الحريديم) التجنيد في الجيش الإسرائيلي.

استمرار الحرب

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ407، وسط استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما توسعت الحرب لتشمل جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023.