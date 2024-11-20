محافظ الجيزة يقود حملة لمنع الإشغالات في فيصل والهرم

فاجأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور بجولة مسائية، للوقوف على حالة النظافة والإشغالات ووجود فرق العمل بالورديات الليلية للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء المعنية بعدم السماح بأي تعديات على الطريق العام ومتابعه التزام المحال العامة بمواعيد الغلق الشتوية، وخطط ترشيد استهلاك الكهرباء مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التعامل مع حالات التعدي

وتفقد محافظ الجيزة شارع العريش أحد الشوارع التجارية بالمحافظة حيث شدد المحافظ على منع جميع أوجه التعدي والإشغال على الطريق العام من الباعة الجائلين والمحال والمنشأت التجارية وتحقيق الردع بالطريق ورفع أي حالات تعدي على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استجابة لشكوى المواطنين

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد حاله النظافة بأنفاق عمرو بن العاص والكرتون بحي الهرم استجابة لشكوى المواطنين، وكلف برفع كفاءة نفق عمرو بن العاص ومنع أي إشغالات به مع تجهيز عدداً من الباكيات التجارية لطرحها على الراغبين.

ضبط السيارات المخالفة

وحرص محافظ الجيزة على تفقد طريق صفط اللبن ـ كرداسة موجها رئيس المركز بمنع اي اعمال إلقاء للمخلفات والرتش علي جانبي الطريق وتنظيم اكمنه لضبط السيارات المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ علي حالة الطريق وفي حال ضبط مركبات مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء المعنية.