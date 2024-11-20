محافظ الجيزة يتفقد مشروع الإسكان الحضاري لمتضرري السيول في الصف

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على إجراء معاينة ميدانية للتجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمي المتكامل قبل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عددًا من قري مركز ومدينة الصف، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين .

المشروع مقام وفق طراز حضاري

وأشار المحافظ إلى أن المشروع مقام وفق طراز حضاري وجرى إنشائه على مساحة 28 فدانا، ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260 مترا مربعا للعمارة الواحدة، وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور على وحدتين سكنيتين بمساحة 120 مترمربعا للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

البدء في إجراءات تسكين الأهالي

وعاين المحافظ إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد، وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي، كما تفقد المحافظ محطة معالجة مياه الصرف الصحي داخل المشروع للاطمئنان على جاهزية المحطة للتشغيل.

كما تفقد المحافظ مجموعة الحظائر المقامة داخل المشروع لتربية المواشي والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720 مترا مربعا مجهزة بالكامل.

وتفقد المحافظ عددا من المشروعات التنموية المقامة داخل المشروع لخدمة المواطنين ومنها السوق الحضارى المقام داخله وذلك لتنظيم عملية تواجد البائعين وتوفير كافة الاحتياجات السلعية اللازمة، وموقف السرفيس الحضاري، وكذلك مدرسة الديسمي والمقامة على مساحة 3600 مترا مربعا، والتى تضم دور أرضي وأربعة أدوار تعليمية تشمل كافه المراحل الدراسية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة موجها برفع كفاءة مدخل المدرسة ومحيطها.

كما تابع المحافظ جاهزية جميع المرافق من غاز طبيعي ومياه شرب وكهرباء موجها بإجراء صيانات شاملة على كافة الوحدات السكنية والمباني داخل المشروع قبل تسليمها للمواطنيين.