الخارجية الأمريكية: هوكستين عقد اجتماعات إضافية في لبنان لبحث وقف إطلاق النار
كتب:
محمود هاني
09:30 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الخارجية الأمريكية
قالت الخارجية الأمريكية إنها لن تتحدث عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لأنه لا يزال خاضعًا للتفاوض، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن مبعوث الرئيس الأمريكي، آموس هوكستين عقد اجتماعات إضافية في العاصمة اللبنانية بيروت قبيل مغادرته إلى إسرائيل.
وعلى جانب آخر أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة قدمت الألغام الفردية لأوكرانيا بسبب التقدم الروسي قرب أوكرانيا.