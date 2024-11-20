ليلى علوي: «حسين فهمي لازم يتعمل له تمثال» وعلينا دعم مهرجان القاهرة السينمائي

أشادت الفنانة ليلى علوي، بالدور الذي يلعبه الفنان حسين فهمي بمهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الـ 45، رغم وفاة شقيقه الأصغر مصطفى فهمي، وحزنه الشديد عليه.

وقالت ليلى علوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حسين فهمي يبذل مجهود جبار في الدورة الحالية بمهرجان القاهرة السينمائي، رغم حزنه الشديد على وفاة شقيقه مصطفى فهمي، والكل يعلم إصراره على استكمال مسؤوليته، وقالت: «حسين فهمي لازم يتعملوا تمثال بعد اللي عمله ده».

وتابعت: «لابد أن ندعم مهرجان القاهرة السينمائي، كونه يمثل مصر، وأن ندعمه بوجود حسين فهمي وغيره، ولابد من حضور الفنانين الفعاليات والتفاعل معاها».

وحضرت الفنانة ليلى علوي، حفل جولدن جلوب، المقام لأول مرة في مصر، حيث يجري تكريم كل من الفنان حسين فهمي والفنانة يسرا، نظرا لمجهودهم في تطوير السينما المصرية.

وفي سياق آخر، حققت ليلى علوي نجاحًا كبيرًا مؤخرًا في السينما، من خلال فيلمها الأخير، الذي جاء تحت عنوان «جوازة توكسيك» والذي شارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد أنور، تامر هجرس، ملك قورة.