ليلي علوي تروج لفيلم «جوازة توكسيك»

روجت الفنانة ليلي علوي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلمها الجديد «جوازة توكسيك»، المقرر عرضة في دور السينما الشهر المقبل.

ونشرت ليلى علوي البوستر الدعائي للفيلم معلقة: «مين فينا اللي جوازته توكسيك شوية؟ ومين اللي توكسيك قوي؟ ومين اللي توكسيك قوي قوي، انتظروا فيلم جوازة توكسيك في دور العرض يوم 3 يوليو».

أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، يحمل توقيع المخرج محمود كريم، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 3 يوليو المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول «كريم» و«فريدة» اللذان يريدان الزواج، فتتصادم العائلات مع بعضها.