حسين فهمي: سعيد بتكريمي من جولدن جلوب وحصولي على جائزة عمر الشريف

أعرب الفنان حسين فهمي، عن سعادته البالغة لتكريمه اليوم، بجائزة عمر الشريف، خلال حفل جولدن جلوب، المقام في مصر لأول مرة.

وقال حسين فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فخور بتكريمه بجائزة عمر الشريف، مشيرًا إلى أن سعادته مضاعفة لتكريم الفنانة الكبيرة يسرا معه في نفس الحفلة.

ويحقق الفنان حسين فهمي نجاحًا كبيرًا في الدورة الـ 45 بمهرجان القاهرة السينمائي، حيث أصر على استكمال مهامة كرئيس للمهرجان، رغم وفاة شقيقه مصطفى فهمي منذ أيام قليلة ماضية.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان حسين فهمي عرض فيلمه الجديد «قصر الباشا» في السينمات، بعد انتهاء تصويره مؤخرًا، ويشارك في العمل أحمد حاتم، مايان السيد وغيرهم.