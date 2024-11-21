حمى الكسلان يتفشى في 3 دول وتحذير من انتقاله للجنين.. راقب هذه الأعراض

ما زال فيروس أوروبوش يثير الذعر في مختلف دول العالم، بسبب كثرة انتشاره خاصة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا، لذلك حذر مسؤولو الصحة ببريطانيا من نقل الحمى إلى الجنين في بطن أمه، مما يؤدي إلى وفاته، ويسبب مخاطر كثيرة على صحة الأم.

تحذير من حمى الكسلان

تحذير جديد من مسؤول الصحة البريطاني بشأن انتقال فيروس أوروبوش المرعب إلى الجنين، وذلك بعد تشخيص سيدة حامل نقلت الفيروس القاتل إلى جنينها الذي لم يولد بعد، مما أدى إلى ولادة طفل ميت، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

بعد نقل سيدة حامل مصابة بالفيروس إلى جنينها، أجرى بعض الخبراء أبحاثًا مشابهة على أجنة فقدت الحياة قبل ولادتها، وتبين أن هناك البعض منهم فارقوا الحياة بعد التأثر بفيروس أوروبوش أو كما أطلق عليه «حمى الكسل أو الكسلان»، لذلك يجب استشارة الطبيب بشكل فوري، في حال ظهور أعراض الإصابة.

أعراض الإصابة بحمى الكسلان

عانت السيدة الحامل، من عدة أعراض كشفت عن إصابتها بمرض «حمى الكسل»، تمثلت في:

- الحمى.

- قشعريرة.

- آلام في العضلات.

- صداع شديد.

- نزيف.

أجريت بعض الفحوصات على الطفل المتوفي، وكشفت عن إصابته بالفيروس القاتل، إذ وجد في دماغه والسائل الشوكي والرئتين والكبد والحبل السري، «هذه النتائج تبين مخاطر الإصابة بالفيروس خلال الحمل والحاجة إلى أخذ هذه العدوى في الاعتبار لدى النساء الحوامل المصابات بالحمى أو ظهور الأعراض عليها وخاصة اللاتي تعشن في المناطق المنتشر بها الفيروس» وفق مسؤولو الصحة ببريطانيا.

مخاطر الإصابة بحمى الكسلان

على الرغم من أن الفيروس مميت، إلا أن النتائج المميتة نادرة للغاية والشفاء من المرض أمر شائع في معظم الحالات، إذ تهدأ الأعراض خلال 4 أيام من ظهورها، ولكن إذا استمرت أكثر من ذلك لابد من زيارة الطبيب، بينما النساء الحوامل لا تتردد في زيارتها للطبيب في حال ظهور الأعراض عليها مباشرة، حتى لا يصل إلى الجنين.