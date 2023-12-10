سيدة حامل بلا ذراعين تصوت في الانتخابات بالإسكندرية.. «بصمت بصوابع رجلها»

بعزيمة وإصرار وإرادة ، تحدت بركة شنودة ولادتها دون يدين، فاستطاعت ممارسة حياتها بشكل طبيعي مستخدمة أصابع قدميها، حتى في التصويت على الانتخابات الرئاسية الحالية لتصل رسالة إلى الجميع أنها تُقدر قيمة صوتها وتحاول بكل الطرق لإيصاله حتى إن صاحبته بعض المشقة.

تدلي بصوتها رغم تعب حملها وغياب يديها

السيدة الاربعينية لم يمنعها غياب يديها ومتاعب حملها كونها في شهورها الأخيرة من الحمل، من التوجه إلى لجنتها الانتخابية في مدرسة عمر بن عبد العزيز قنال المحموديه بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية على الرغم من إقامتها في منطقة الزوايدة التابعة للمنتزه شرق الإسكندرية.

دعم زوجها

كل تلك الصعوبات تغلبت عليها «بركة» بعزيمتها وبتشجيع زوجها، فوصلت إلى أبواب اللجنة بكل الثقة بينما استقبلها تأمين اللجنة بالترحاب حتى وصلت إلى قاضي اللجنة الذي كلف بتذليل أي صعوبات لها.

تجربة «بركة» مع الانتخابات الرئاسية

وتقول بركة لـ«الوطن»، إنها شعرت بسعادة بالغة فور مساعدة مسؤولي اللجنة الانتخابية لها: «قعدوني على كرسي وحطوا لي الورقة تحت رجلي وعلمت على حضوري وبعدها علمت في ورقة الانتخاب على المرشح اللي أنا عاوزاه وساعدوني احطها في الصندوق وكمان بصمت بالحبر الفسفوري في رجلي».

كل تلك الأجواء المميزة جعلت «بركة» تأمل أن يكون اختيارها على غرار اسمها بأن يكون الرئيس المصري في الفترة المقبلة هو سبب بركة لمصر ولأهلها ويساعد المصريين على النهوض والتطوير.