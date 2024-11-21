امتحانات نصف العام 2025 بالأزهر.. اعرف المواعيد

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية الاستعداد لامتحانات نصف العام 2025 ، والتي كان قد أعلن مواعيدها خلال الخريطة الزمنية للدراسة التي وافق عليها المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

موعد امتحانات نصف العام 2025 بالأزهر

وحول مواعيد امتحانات نصف العام 2025 بالأزهر، فوفقا لأجندة العام الدراسي للأزهر فإن امتحانات نصف العام الدراسي الأول لمراحل الابتدائي والإعدادي والنقل الإعدادي للفصل الدراسي الأول تبدأ يوم الاثنين 22 من جمادى الآخر 1446هـ، الموافق 23 ديسمبر 2024، بينما الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 23 شوال 1446هـ، الموافق 22 أبريل 2025م، والدور الثاني يوم الأحد 24 محرم 1447 هـ الموافق 20 يوليو 2025م.

وأما عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025 بالأزهر فإن امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية الأزهرية حسب خريطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية، يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين 29 جمادي الآخر 1446 هـ، الموافق 30 ديسمبر 2024، بينما الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م، والدور الثاني يوم الأحد 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025م.

أما امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، فتبدأ في الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 16 رجب 1446هـ، الموافق 16 يناير 2025م، وفي الفصل الدراسي الثاني يوم الاثنين 14 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025م، بينما الدور الثاني يوم الاثنين 9 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025م.

خريطة الدراسة بالمعاهد الازهرية

وفي خريطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية، تبدأ امتحانات شهادات القراءات للدور الأول يوم الاثنين 14 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025م، بينما الدور الثاني يوم الاثنين 9 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025م، وامتحانات الشهادات الثانوية الأزهرية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث الدور الأول يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025م، والدور الثاني يوم الثلاثاء 24 صفر 1447هـ، الموافق 19 أغسطس 2025م،على أن تكون امتحانات مسابقة القبول لمعاهد القراءات، تبدأ يوم السبت 13 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 6 سبتمبر 2025م.