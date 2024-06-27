مع فتح باب التقديم.. ما الفرق بين المعاهد الأزهرية النموذجية والعادية 2024؟

فتح قطاع المعاهد الأزهرية منذ أيام قليلة باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأمر الذي طرح تساؤلا عند بعض أولياء الأمور حول الفرق بين المعاهد الأزهرية النموذجية والعادية 2024، إذ توجد 3 أنواع من التعليم الأزهري.

الفرق بين المعاهد الأزهرية النموذجية والعادية 2024

وحول الفرق بين المعاهد الأزهرية النموذجية والعادية 2024، أوضحت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد الفرق كالتالي:

- المعاهد الأزهرية النموذجية هي التي تدرس اللغة الإنجليزية (مستوى رفيع)، ويدرس فيها العلوم والرياضيات باللغة العربية إلى جانب العلوم الشرعية والمواد الثقافية.

- بينما المعاهد الخاصة فقط هي التي تدرس المواد الشرعية واللغة الإنجليزية «مستوى رفيع» إلى جانب المواد الثقافية باللغة الإنجليزية.

- أما المعاهد الأزهرية العادية هي التي يدرس فيها الطلاب المواد الشرعية إلى جانب منهج وزارة التربية والتعليم (المواد الثقافية)، وهي الأكثر انتشارًا على مستوى الجمهورية.

المعاهد الأزهرية النموذجية

والمعاهد الأزهرية النموذجية هي التي يدرس فيها الطالب العلوم الشرعية والمواد الثقافية إلى جانب اللغة الإنجليزية «مستوى رفيع»، فتكون أشبه بالمدارس التجريبية التابعة لوزارة التربية والتعليم وتكون بمصروفات أكثر من المعاهد الأزهرية العادية، كما يدرس الطالب فيها ما يقرب من 19 مادة وهي:

- اللغة العربية.

- الحاسب الآلي.

- التربية الفنية.

- العلوم.

- الرياضيات.

- الدراسات الاجتماعية.

- الفقه.

- أصول الدين.

- التجويد.

- القرآن الكريم.

- الأدب والمطالعة والنصوص.

- التفسير.

- الحديث.

- علم العروض والقافية.

- السيرة النبوية.

- علم التوحيد.

- الصرف.

- اللغة الإنجليزية.

- مستوى رفيع.

يُذكر أنَّ قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف قد أعلن قبل أيام قليلة عن فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعام 2024-2025 وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقطاع.