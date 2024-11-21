مشاهد مؤثرة من جنازة ليام باين نجم one direction.. رسالة حزينة من ابنه

شهدت جنازة ليام باين، نجم فرقة one direction الراحل، حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه، خاصة أن وفاته جاءت في ظروف غامضة، بعدما غادر الحياة منتصف أكتوبر الماضي، متأثرا بإصابات متفرقة نتيجة سقوطه من شرفة غرفته بأحد الفنادق.

رسالة حزينة من بير نجل ليام باين

وخلال الجنازة، ووسط حالة من الحزن، أقدم الطفل «بير» الذي لم يتجاوز العقد الأول من عمره حاملًا زهور باللون الأبيض ووضعها على قبر والده ليام باين، حتى شكل كلمة «أبي»، وبجواره ملصق كبير على شكل لعبة «كرة البولينج»، خاصة أنها كانت اللعبة المفضلة للراحل.

جمع تبرعات لمساعدة مرضى السرطان من الأطفال

محبة كبيرة يحظى بها الراحل ليام باين في قلب أصدقائه ومحبيه، إذ كانت صديقته كيت كاسيدي وعضوات فريق «Girls Aloud» نيكولا روبرتس وكيمبرلي والش من بين أول الحاضرين، حيث تم تصويرهن وهن يرتدين معاطف سوداء طويلة ونظارات شمسية.

أصدقاء باين أصروا على جمع تبرعات تخصص لـ مصابي السرطان من الأطفال، خلال الترتيب لجنازته.. «جميع التبرعات ستذهب إلى بناء وحدة جديدة لعلاج السرطان» وفق أحد أصدقائه، ونشرتها صحيفة «أسوشتيد برس».

إشارة خفية من أصدقاء ليام باين

صورة باتمان تزين سيارات حضور جنازة ليام باين، في إشارة منهم إلى حبه الشديد للبطل الخارق، وكأنهم يريدون أن يقدموا له كل ما يحبه قبل المراسم الأخيرة في دفنه، كما حضر الجنازة جميع أعضاء الفرقة، لأول مرة بعد غياب ما يقرب من 9 سنوات، وخاصة النجم زين مالك، الذي حرص على تقديم واجب العزاء في صديقه الراحل صاحب الـ31 عاما.