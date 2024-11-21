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المطرب اللبناني ريان يعلن تعافيه من مرض السرطان

كتب:

ياسمين محمود
01:43 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
ريان

ريان

أعلن المطرب اللبناني ريان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعافيه من مرض السرطان.

ونشر ريان صورة له معلقا: «بحب أطمّن الجميع أن نتيجة التحاليل ممتازة والحمد لله ع كل شيئ وبشكر دعواتكم وصلواتكم و صار وقت نرجع بأحلى حفلات وبأجمل أغنية وأكيد رح تحبوها... حضروا حالكم يا حبايب القلب والروح».

اصابة المطرب اللبناني ريان بالسرطان

وفي مايو الماضي، أعلن المطرب اللبناني ريان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام إصابته بمرض السرطان وخضوعه لعملية جراحية لاستئصال كليته، طالبا من جمهوره الدعاء له.

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بقلم ياسمين محمود